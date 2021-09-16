مسرور بارزاني: لن نسمح لأي شخص أو جهة بانتهاك الممتلكات العامة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس، انه لا يمكن السماح لاي شخص أو جهة أو جماعة، بانتهاك الممتلكات العامة.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني خلال اتصال هاتفي مع اللجنة الامنية لمحافظة اربيل، التي أسست غرفة عمليات لتنفيذ قرار رئيس الحكومة بمنع التجاوز على الممتلكات العامة من اي طرف.

ونشرت محافظة اربيل بيانا أعلنت فيه عن مضمون اجتماع اللجنة الأمنية اليوم. وذكر البيان أن الاجتماع عقد برئاسة محافظ اربيل أوميد خوشناو، بهدف منع قضية التجاوزات والظواهر التي بدأت في محافظة أربيل.

وشارك رئيس الحكومة مسرور بارزاني هاتفيا في الاجتماع حيث أعطى توجيهات بعدم تجاهل أي انتهاك وبأي شكل من الاشكال سواء كان من اشخاص أو حزب أو جماعة، مشيرا الى ضرورة منعها والتعامل معها بحزم.