سیاسة

واشنطن تفرض عقوبات على 5 اشخاص يرتبطون بالقاعدة

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 أشخاص، ثلاثة منهم أتراك، وذلك على خلفية ارتباطهم بتنظيم القاعدة.

ونشرت الوزارة يوم الخميس، عبر حسابها الرسمي تفاصيل القرار الجديد، موضحة أنها فرضت عقوبات على 5 من أنصار القاعدة العاملين في تركيا، وأوضحت أنهم قدموا مجموعة من الخدمات المالية وخدمات تسهيل السفر إلى القاعدة.

وشدد مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م، أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها لفضح وتعطيل شبكات الدعم المالي لتنظيم القاعدة.

والمعاقبون هم مجدي سالم، وهو محام مقيم في تركيا ولد في مصر، وأيضاً محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري الجنسية يعمل خبيراً في تيسير تنظيم القاعدة، وساع مالي أيضاً مقره تركيا، وأيضاً هناك نورتين مصلحان، وهو مواطن تركي يعتبر ميسراً مالياً للقاعدة في تركيا، أما سيبرايل جوزيل، فهو مواطن تركي، عمل مع نور الدين مصلحان، وقدم له الدعم المادي كجزء من جهود الأول لدعم التنظيم وأخيراً سونر جورلين، وهو مواطن تركي مقيم في تركيا.

وبحسب البيان، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهؤلاء الأفراد المعاقبين، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهم في أميركا.

وتحظر معاملاتهم داخل أمريكا أو تلك التي تمر عبرها والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محظورة أو محددة أو الأشخاص المحظورين خلاف ذلك، كما ان الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين بالعقوبات، ينطوي على مخاطر تطال المتعامل معهم.

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