سكان العراق يزدادون بمعدل مليون نسمة في السنة الواحدة

أربيل (كوردستان 24)- صرحت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت،18 أيلول 2021 أنّه يتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في العراق 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسط تحذيرات من تأخر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن والتعليم والصحة والبطالة والفقر.

ووفقاً لآخر التقديرات السكانية التي اجريت العام الماضي، تخطى العراق عتبة الأربعين مليون نسمة، في ظل استمرار تعثر مهمة قيام الحكومة بالتعداد السكاني العام لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، بعد إدخال بعض القوى البرلمانية فقرة الطائفة في استمارة الإحصاء، الأمر الذي عارضته قوى أخرى، واعتبرته ترسيخاً للطائفية في العراق، وطالبت بالاكتفاء بالديانة والقومية فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية "توقعات الوزارة تشير إلى أن عدد سكان العراق عام 2030 سيصل إلى 50 مليون نسمة، في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة، بنسبة النمو السنوية البالغة 2.6"، لافتاً إلى أنه "في عام 2050، ربما يقترب سكان العراق من 80 مليون نسمة".