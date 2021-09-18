سیاسة

الخارجية الامريكية تفرض عقوبات على حزب الله اللبناني وفيلق القدس الايراني

الشبكات قامت بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية
author_image آريان ابراهيم شوكت
الخارجية الامريكية تفرض عقوبات على أعضاء في حزب الله اللبناني وفيلق القدس
الخارجية الامريكية تفرض عقوبات على أعضاء في حزب الله اللبناني وفيلق القدس
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- صنّفت الولايات المتحدة الامريكية أعضاء في شبكة مالية تعمل على تمويل حزب الله اللبناني، مقيمين في كل من لبنان والكويت، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الميسّرين الماليين وشركات وهمية تعمل لدعم الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن هذه الشبكات قامت بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية وأجرت عمليات تبادل عملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس، الايراني وأضافت أنه "تمّ اتخاذ هذا الإجراء وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب ضمن الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة".

وأضاف بيان الخارجية الامريكية "يستخدم حزب الله العائدات التي تولّدها هذه الشبكات لتمويل أنشطته وتكريس عدم الاستقرار في لبنان وفي كافّة أرجاء المنطقة كما تشير الخارجية الامريكية الى ذلك". وتابعت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستستمرّ بلا كلل في استهداف هذه الشبكات، وسنواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل أنشطتها.

وأوضحت أن الحزب يسعى بشكل متزايد للحصول على مصادر دخل إضافية لتعزيز خزائنه، ودعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان أن الحزب والجماعات الأخرى لا تستغلّ أراضيها ومؤسساتها المالية.

 

 

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