سیاسة

طالبان: تغييرات تطال اللغة والدين: الغاء اللغة الاوزبكية كلغة رسمية

رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء الجمعية الوطنية الافغانية
author_image آريان ابراهيم شوكت
طالبان: تغييرات تطال اللغة والدين: الغاء اللغة الاوزبكية كلغة رسمية
طالبان: تغييرات تطال اللغة والدين: الغاء اللغة الاوزبكية كلغة رسمية
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)-  قامت حركة طالبان  باصدار دستور مؤقت لافغانستان تناول تغييرات جذرية وبنيوية تطال معظم المجالات في الدولة والنظام العام للمواطنين في افغانستان.

ويبدو  أن الدستور الجديد المؤقت المعد من قبل حركة طالبان يطال اللغات الرسمية في البلاد، حيث تم إلغاء اللغة الأوزبكية كلغة رسمية وتم الإبقاء على لغتين أساسيتين هما داري والبوشتية. ويعد ذلك ضربة كبيرة للكثيرين من المواطنين الأفغان المتكلمين باللغة الأوزبكية وهي لغة تستخدمها المقاطعات الشمالية في أفغانستان، بالإضافة إلى طائفة معينة تعتمد على هذه اللغة.

كما تضمن الدستور الجديد الدين الرسمي لأفغانستان وهو الإسلام السني على المذهب الحنفي، كما تناول الدستور إنشاء مجلس للمحامين الإسلاميين ومجلس أعلى في أفغانستان  يضم سياسيين وعلماء ورجال دين من كل مقاطعة. كما سينص الدستور المؤقت الجديد على أنه إذا كان ممثلو الحكومة السابقون في الجمعية الوطنية الأفغانية يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ففي ظل الحكومة الجديدة سيحرمون منها.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت، يوم 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.

المصدر: سبوتنيك

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف