بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا واليونان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس عن تقديم مذكرة احتجاج قوية ضد تركيا في البحر المتوسط " ومضياقتها لسفينة الأبحاث نوتيكال جيو، مشيراً إلى أن مذكرة الاحتجاج قدمت للحكومة التركية عبر السفارة اليونانية في أنقرة".

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: " أصدرت تعليماتي للسفارة اليونانية في أنقرة لتقديم احتجاج شديد على المضايقات التركية لسفينة الأبحاث ناوتشيال جيو وكذلك لإخطار نافتكس غير النظامي". إلى جانب ذلك، وصف المسؤول اليوناني" سلوكيات الجانب التركي مرفوضة ولا يمكن قبولها على الإطلاق، معتبراً أن إعلان أنقرة تحذير بحري، “نافتكس”، ليس قانونياً، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في إنستغرام".

يشار إلى ان العلاقات بين أثينا وأنقرة شهدت خلال السنوات الأخيرة توتراً كبيراً على خلفية أنشطة تركيا في مجال التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها بين الطرفين في البحر المتوسط.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بدأت فعليًا خلال الساعات الماضية، بإعداد قوارب جديدة لخفر السواحل التركية بهدف تعزيز مراقبة الحدود ومكافحة التهريب في البحار. من جهته، أكد رئيس الصناعات الدفاعية التركية،إسماعيل دمير، أن بلاده تواصل جهودها لتزويد قوات الأمن بأحدث المُعِدَّات والأدوات،