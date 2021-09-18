سیاسة

بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا واليونان

تحرك دبلوماسي يوناني ضد أنقرة
author_image آريان ابراهيم شوكت
بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا واليونان
بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا واليونان
ترکیا

أربيل (كوردستان 24)-  أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس عن تقديم مذكرة احتجاج قوية ضد تركيا في البحر المتوسط " ومضياقتها لسفينة الأبحاث نوتيكال جيو، مشيراً إلى أن مذكرة الاحتجاج قدمت للحكومة التركية عبر السفارة اليونانية في أنقرة".

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: " أصدرت تعليماتي للسفارة اليونانية في أنقرة لتقديم احتجاج شديد على المضايقات التركية لسفينة الأبحاث ناوتشيال جيو وكذلك لإخطار نافتكس غير النظامي". إلى جانب ذلك، وصف المسؤول اليوناني" سلوكيات الجانب التركي مرفوضة ولا يمكن قبولها على الإطلاق، معتبراً أن إعلان أنقرة تحذير بحري، “نافتكس”، ليس قانونياً، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في إنستغرام".

يشار إلى ان العلاقات بين أثينا وأنقرة شهدت خلال السنوات الأخيرة توتراً كبيراً على خلفية أنشطة تركيا في مجال التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها بين الطرفين في البحر المتوسط.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بدأت فعليًا خلال الساعات الماضية، بإعداد قوارب جديدة لخفر السواحل التركية بهدف تعزيز مراقبة الحدود ومكافحة التهريب في البحار. من جهته، أكد رئيس الصناعات الدفاعية التركية،إسماعيل دمير، أن بلاده تواصل جهودها لتزويد قوات الأمن بأحدث المُعِدَّات والأدوات،

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف