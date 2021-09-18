سیاسة

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير خط للغاز جنوب شرق دمشق

author_image آريان ابراهيم شوكت
داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير خط للغاز جنوب شرق دمشق
داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير خط للغاز جنوب شرق دمشق
سوریا

أربيل (كوردستان 24)-  أعلن داعش مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز في محطة دير علي، جنوب شرق العاصمة السورية دمشق.

وقالت ما تسمى بـ"ولاية الشام" على قناتها عبر تطبيق تليغرام: " ضمن الحرب الاقتصادية، تمكن جنود الخلافة من تفخيخ وتفجير خط الغاز الواصل بين محطتي (تشرين الحرارية) و(دير علي) وبرجي كهرباء يتبعان لمحطة (دير علي) أمس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة الجنوبية".

وكان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أعلن أمس الجمعة في تصريح لقناة "السورية"، أن "اعتداء على أحد خطوط الغاز في محطة دير علي، أدى إلى خروجها عن العمل وإلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي".

وأوضح أن" التحقيقات أشارت إلى وجود اعتداء إرهابي، حيث استهدف خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين ودير علي إضافة إلى أبراج توتر 400 ك ف عدد 2، بعبوات ناسفة".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر في وزارة الكهرباء قوله إن "التحقيقات جارية لكشف الملابسات، وإن تفاصيل ما جرى ستعلن فور ورودها".

المصدر: روسيا اليوم

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