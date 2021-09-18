الصحة العالمية: اللقاحات فعالة في حماية الأشخاص من سلالات كورونا بالكامل

أربيل (كوردستان 24)- أكد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، إن فيروس كورونا في حالة نشاط دائم وتغير بشكل مستمر، وتحوراته أكثر قدرة على الانتشار بشكل أسرع من السلالة الأصلية للفيروس التي انتشرت في 2019.

وقال الدكتور أمجد الخولي، في تصريحات صحافية، أن لقاح كورونا يحمي المواطنين من الإصابات الشديدة والوفاة بنسبة تصل إلى 99% في حالة الإصابة، مبينا أن اللقاحات قادرة وفعالة في حماية الأشخاص من سلالات كورونا بالكامل حتى الآن.

وتابع: "متحول دلتا أكثر المتحورات انتشارا على مستوى العالم، لأنه سريع الانتشار ومن الممكن التحكم والسيطرة عليه بمزيد من التطعيم باللقاحات داخل الدول، ومنظمة الصحة العالمية تحرص على تطعيم 20% من سكان العالم قبل نهاية 2021". وأشار إلى أن 70% من جرعات لقاحات كورونا ذهبت إلى 10 دول فقط بالعالم، لأنه من المؤسف بسبب سوء توزيع اللقاحات عالميا.