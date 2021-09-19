انطلاق مؤتمر الجامعة الأمريكية ومسرور بارزاني يؤكد: إصلاح قطاع التعليم جزء أساسي من عمل حكومتنا

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر الجامعة الامريكية في دهوك، فيما أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان إصلاح العملية التعليمية والتربوية، هو جزء اساسي من عملية الاصلاح في اقليم كوردستان.

ويشارك في المؤتمر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وعدد من الشخصيات الثقافية والأكاديمية.

وقال مسرور بارزاني في كلمته: "في برنامج عمل حكومتنا، أكدنا على أهمية تطوير القطاع التعليمي بحيث يعتمد المعايير العالمية اساسا له، ولاستيفاء حاجة اسواق اقليم كوردستان واتاحة فرص العمل للشباب".

واضاف "خلال العامين الماضيين، مررنا بأزمة اقتصادية كما تفشى وباء كورونا، لكننا مصرون على تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع التعليمي كونه جزء اساسي من عملية الاصلاح في اقليم كوردستان، ونأمل أن يتعاون الجميع في تحقيق هذا الهدف ونحن مستمرون في عملية الاصلاح لتامين مستقبل مزدهر لشعبنا".

واكد مسرور بارزاني ان الاصلاح في القطاع التعليمي يتطلب التعاون والتنسيق بين الحكومة والطلبة والكوادر التعليمية، من أجل تحقيق هذا الهدف.

واشار رئيس حكومة الاقليم الى وجوب زرع حب الوطن والتعلق به وكذلك ترسيخ ثقافة التعايش وتقبل الاختلاف الديني والقومي والطائفي وأن نعلم طلبتنا احترام البيئة والحفاظ عليها وكيف يخدمون وطنهم بعد تخرجهم.

وجدير بالذكر أنه ستُعقد مناقشات وحلقات بحث خاصة في المؤتمر حول قطاع التعليم في اقليم كوردستان.