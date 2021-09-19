من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العراق 50 مليون نسمة بحلول عام 2030

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان البلاد إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهراء الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية يوم السبت، إن عدد سكان العراق تجاوز عتبة الأربعين مليون نسمة في عام 2020.

واضاف ان تقديرات الوزارة تشير الى ان عدد السكان يتزايد بما بين 850 الف ومليون شخص سنويا، وهو متوسط معدل نمو سنوى يبلغ حوالى 2.6 فى المائة .

وقال هنداوي "في عام 2050، قد يقترب عدد سكان العراق من 80 مليون نسمة.

وعلى الرغم من أن حكومة بغداد قالت أنها ستُجري تعدادا للسكان في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أنه لا توجد مؤشرات واضحة على أنه سيتم. وكان ذلك قبل اندلاع احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة قبل عام واحد وأدت في نهاية المطاف إلى استقالة الإدارة السابقة لرئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق في عام 1997 ولم يشمل إقليم كوردستان. وتُقدر الإحصاءات الأحدث عموما عدد السكان استنادا إلى الإحصائيات التي يوفرها البرنامج الوطني للحصص الغذائية، وكثيرا ما كانت غير مكتملة في الأراضي المتنازع عليها.

وقد أدى الافتقار إلى إحصائيات موثوقة إلى تأجيج الخلاف بين السكان المتنافسين الذين يقولون إنهم يشكلون الأغلبية في مناطق مختلفة من العراق، ولا سيما في محافظة كركوك الغنية بالنفط، مما زاد من صعوبة معالجة الخلافات الأساسية.