الدولار يتراجع والذهب يحتفظ بسعره في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- تراجع سعر الدولار اليوم الأحد، فيما احتفظ الذهب بسعره في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147425 دينار
100 يورو = 173200 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 17200 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 415000 دينار
مثقال عيار 21 = 366000 دينار
مثقال عيار 18 = 312000 دينار