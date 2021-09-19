اقتصاد

الدولار يتراجع والذهب يحتفظ بسعره في أسواق كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تراجع سعر الدولار اليوم الأحد، فيما احتفظ الذهب بسعره في اسواق اقليم كوردستان.

 

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147425 دينار

100 يورو = 173200 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 17200 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 415000 دينار

مثقال عيار 21 = 366000 دينار

مثقال عيار 18 = 312000 دينار

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