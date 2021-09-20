بحضور مسرور بارزاني.. إعلان قضاء زاخو كإدارة مستقلة

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، تجري اليوم الاثنين مراسم إعلان قضاء زاخو كإدارة مستقلة، وذلك بعد ايام من الإعلان نفسه في قضاء سوران.

ووقع مسرور بارزاني في وقت سابق مرسوم تحويل كل من قضاءي سوران وزاخو الى ادارتين مستقلتين، فيما وجه الجهات المختصة والمعنية في الاقليم لاجراء مايلزم وتطبيق القرار.

وتتمتع الأدارات المستقلة في اقليم كوردستان بسلطات أوسع وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية من أجل تخفيف الضغط وتقليل الازدحامات على مراكز المحافظات.

ويعد قضاء زاخو من أهم أقضية محافظة دهوك ويبعد عن مركز المحافظة نحو 58 كيلو مترا، ويتشكل من ثلاث نواحي هي ناحية رزكاري وناحية دركار وناحية باتيفا.