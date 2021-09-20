باريس سان جرمان يخطف فوزا متأخرا على ليون في أول مباراة لميسي بحديقة الأمراء

أربيل (كوردستان 24)- في أول مباراة يخوضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب حديقة الأمراء، افتك المتصدر باريس سان جرمان الفوز من ضيفه ليون بهدفين لهدف في آخر لحظات المبارة الختامية للمرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. فيما حقق مرسيليا فوزه الثالث تواليا وجاء على حساب ضيفه رين 2-صفر ليتقدم للمركز الثاني.

بعد خيبة التعادل أمام بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، قلب باريس سان جرمان تأخره بهدف أمام ضيفه ليون إلى فوز بهدفين في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي في أول لمبارة لنجم الفريق الباريسي الجديد ليونيل ميسي بحديقة الأمراء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يباغت ليون مضيفه الباريسي بالهدف الأول في الدقيقة 54 عبر البرازيلي باكيتا.

وتحصل البرازيلي نيمار على ضربة جزاء حولها بنفسه إلى هدف التعادل في الدقيقة 66.

وقبل لحظات فقط من نهاية المباراة، سجل البديل إيكاردي هدف الفوز الثمين لباريس سان جرمان (93).

وبهذا الفوز، حافظ سان جرمان على تصدره للدوري الفرنسي بتحقيقه العلامة الكامة في ست مباريات.