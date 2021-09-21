سیاسة

نيويورك تايمز: فرنسا تشعر بالإهانة ولن تنسى ما تراه صفعة أمريكية على الوجه

باريس تبحث الانسحاب من القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"
author_image آريان ابراهيم شوكت
نيويورك تايمز: فرنسا تشعر بالإهانة ولن تنسى ما تراه صفعة أمريكية على الوجه
نيويورك تايمز: فرنسا تشعر بالإهانة ولن تنسى ما تراه صفعة أمريكية على الوجه
العالم

أربيل (كوردستان 24)-  أشارت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية إنه على خلفية الشراكة الأمنية الجديدة بين أستراليا والولايات وبريطانيا، تبحث باريس "الانسحاب من القيادة العسكرية" لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اختار التصعيد ردا على الخطوات السرية بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة لبيع الغواصات التي تعمل بالوقود النووي لأستراليا، التي بدورها ألغت صفقة غواصات اعتيادية كانت تسعى لاستيرادها من فرنسا، خصوصا وأن هذه الخطوة جاءت قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأشارت إلى أن إحدى الأفكار التي تدور هي انسحاب فرنسا من هيكل القيادة العسكرية المتكاملة لحلف "الناتو"، والتي عادت للانضمام إليه عام 2009 بعد غياب دام 43 عاما، معتبرة أنه على الرغم من تصريحات ماكرون في العام 2019 بقوله إن الناتو "ميت سريريا"،

فإن فكرة انسحاب فرنسا من الحلف ستكون خطوة "راديكالية".ورأت أن "فرنسا تشعر بالإهانة ولن تنسى بسهولة ما تراه صفعة أمريكية على الوجه.

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