أوبك توافق على اقامة مؤتمرها التأسيسي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشفت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء،21 أيلول سبتمبر 2021 عن موافقتها على إقامة مؤتمرها التأسيسي في بغداد العام المقبل، فيما أشارت الى أنها تتباحث مع وزارة النفط العراقية لتوفير المتطلبات اللوجستية والتحضيرية اللازمة للمؤتمر.

وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في رسالة وجهها إلى جميع رؤساء وفود الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء: إن"العراق سيستضيف الذكرى الستين لتأسيس المنظمة في الربع الأول من العام 2022". وأضاف باركيندو أن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل أبلغني باستعداد العراق ورغبته وقدرته على استضافة المؤتمر التأسيسي، بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة".



وتابع أن "الأمانة العامة لمنظمة أوبك تتباحث مع وزارة النفط لضمان ترتيب جميع المتطلبات اللوجستية والتحضيرية اللازمة"، لافتاً الى "أننا نتطلع لرؤيتكم في العراق بمطلع العام 2022". وأعلن باركيندو، في 30 حزيران الماضي، أن حكومة العراق وافقت على استضافة الذكرى الستين لتأسيس أوبك في 30 ايلول 2021، بقاعة الشعب في بغداد، إلا أن وزير النفط أعلن عن تأجيل عقد المؤتمر عبر خطاب إلى اوبك.