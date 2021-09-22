أسعار العملات العالمية والذهب في بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- سعر الدولار والعملات العالمية اليوم الأربعاء، في اسواق اقليم كوردستان كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147300 دينار

100 يورو = 173000 دينار

100 جنيه إسترليني = 201500 دينار

100 ليرة تركية = 17200 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 420000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار