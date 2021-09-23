الإدارة الذاتية تفرض حظرا كليا للتجوال في اقليم الجزيرة وتفرض قيودا جديدة

أربيل (كوردستان 24)- فرضت سلطات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، حظر كليا للتجوال في اقليم الجزيرة، كما فرضت قيودا جديدة لمواجهة ارتفاع اصابات فيروس كورونا في مناطقها.

وذكر بيان للإدارة بأن الحظر سيستمر لمدة سبعة أيام ابتداءً من صباح يوم السبت الساعة السادسة صباحاً 2021/9/25 ولغاية يوم الجمعة 2021/10/1 ضمناً ووفق البنود التالية:

– إغلاق كافة المرافق العامة والأسواق والمحال الصناعية ودور العبادة والمدارس والجامعات والمعاهد والروضات والمطاعم والمقاهي والعيادات الطبية وتتوقف الأنشطة الرياضية.

– يمنع التنقل بين المدن والأرياف.

– يستثنى من حظر التجوال: ( المنظمات الإغاثية – صهاريج المياه – المحروقات – سيارات نقل الخضروات والأدوية ووسائل الإعلام.

– المزارعين أصحاب المشاريع الزراعية وذلك بموجب مهمات رسمية عائدة ل اللجان الزراعية.

– المشافي الخاصة على أن تستقبل الحالات الإسعافية فقط، والصيدليات وذلك وفق جداول مناوبة ينظمها اتحاد الصيادلة.

– محلات المواد الغذائية والخضروات واللحوم في الحارات فقط، على أن تفتح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

– أسواق الهال، على أن تفتح من الساعة العاشرة مساءً وحتى العاشرة صباحاً.

– الأفران والمطاحن ومعتمدي الخبز.

– كما يتم توقيف العمل في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء:

1- البلديات ( أقسام النظافة – المياه – مشاريع التزفيت، مع القيام بحملات النظافة والتعقيم.

2- الاقتصاد: ( الأفران – المطاحن – الزراعة – التموين).

3- طوارئ الكهرباء.

4- مديرية المحروقات.

5- مكاتب المنظمات والمخيمات وفق مناوبات يتم تحديدها.

6- هيئة الصحة وجميع العاملين في المشافي وكوادر الطوارئ.

– تقوم قوات الأسايش باتخاذ إجراءات حظر التجوال.

– يّفرض لبس الكمامات على جميع العاملين والمستثنين من الحظر تحت طائلة الغرامة المالية.