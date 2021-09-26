نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي لدى بغداد يبحثان التطورات السياسية في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و سفير فرنسا الجديد في العراق إيريك شوفاليه، التطورات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك يوم السبت، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لشوفاليه والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء هنأ رئيس الاقليم السفير الفرنسي بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد متمنيا له النجاح، فيما عرض نيجيرفان بارزاني نبذة عن الأوضاع السياسية، الانتخابات والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في العراق، علاقات أربيل – بغداد، مخاطر داعش والتحديات التي تواجه العراق.

وعبر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع فرنسا واتفقا في الرأي بأن بمستطاع فرنسا والمجتمع الدولي أن يساعدوا في حل المشاكل وحفظ الاستقرار في العراق والذي سيؤثر إيجابياً على أمن واستقرار المنطقة بالتالي.

وكانت فرص الاستثمار وتشغيل المزيد من رؤوس الأموال الفرنسية في العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً، كانت محوراً آخر في اللقاء الذي حضره السيد القنصل العام الفرنسي في أربيل.