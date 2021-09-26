سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الفرنسي الجديد لدى العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني السفير الفرنسي العراق اقليم كوردستان فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 26 أيلول (سبتمبر) 2021، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إريك شوفالييه.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة التهاني للسفير الفرنسي بمناسبة المباشرة بمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق في عمله. وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقة التاريخية وأواصر الصداقة التي تجمع بين فرنسا وإقليم كوردستان، كذلك وجّه شكره إلى فرنسا على دعمها المتواصل لشعب كوردستان في مختلف المراحل.

ولفت السفير الفرنسي إلى الازدهار الاقتصادي وإعادة الإعمار اللذين لمسهما في إقليم كوردستان، كما أثنى على الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأعرب عن رغبة بلاده في مواصلة توطيد آفاق التعاون مع الإقليم.

وتطرق الجانبان إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات التشريعية العراقية وسبل التصدي لتهديدات إرهابيي داعش.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف