صعود مؤشر الوفيات والاصابات لفيروس كورونا في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية لهذا اليوم الاحد 26 أيلول (سبتمبر 2021) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الصحة العراقية أن مختبراتها قد سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية 2139 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 3658مريضا للشفاء مع تسجيل 38 حالة وفاة في عموم المدن العراقية.

وأشارت الصحة العراقية في بيانها الى ان 34245 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم البلاد. وفيما يلي جدول تفصيلي بالحالة الوبائية للفيروس في عموم العراق.