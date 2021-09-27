كوردستان تعتزم تنفيذ ثلاثة مشاريع سياحية في محافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان اعتزامها تنفيذ ثلاثة مشاريع سياحية مهمة في جبال كويزة وجقجق ونهر قلياسان في محافظة السليمانية.

وقال المدير العام لهيئة السياحة في السليمانية لكوردستان 24 "نحن حاليا في المرحلة التحضيرية وإعداد العقد لإحياء نهر قلياسان وجبل كويزة وسرجنار وجقجق، وكذلك مشروع دوكان".

وتهدف المشروعات لتطوير القطاع السياحي وزيادة التعاون والتنسيق مع المستثمرين والقطاع الخاص، فيما تقرر أن تكون نسبة 30 بالمئة من العاملين في الفنادق والموتيلات والمواقع السياحية من اليد العاملة المحلية بهدف خلق فرص العمل للشباب.

وقالت رئيسة هيئة السياحة في الاقليم أمل جلال لكوردستان 24 "سبق أن أكدنا أن العاملين في مجال السياحة يجب أن يكونوا 30 بالمئة من خريجي السياحة والجامعات والمعاهد".

وتوقع عطا محمد وهو رئيس شركة سياحية أن يزداد عدد السياح الى السليمانية الى نحو مليون سائح هذا العام.

وعلى الرغم من أن العامين الماضيين شهدا أزمة في السياحة بسبب الأوضاع الاقتصادية وتفشي وباء كورونا، إلا أن معدل وصول السياح إلى المحافظات كان في الأشهر الثمانية منذ بداية العام الحالي، ووفقا للإحصاءات، أكثر من مليوني ونصف المليون سائح في المناطق السياحية في إقليم كردستان وارتفعت النسبة بمعدل 36 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.