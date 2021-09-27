كوردستان مقارنة بأمس: انخفاض أعداد الوفيات بسبب كورونا الى النصف

أربيل (كوردستان 24)- في بيان لها اليوم الاثنين 27 أيلول (سبتمبر 2021 ) اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم مدن كوردستان من حيث العدد الاجمالي للاصابات والوفيات وحالات الشفاء,

وعدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان. وقالت وزارة الصحة في بيانها ان مختبراتها قد سجلت 1215 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 1063 مريضا للشفاء وحدوث 10 حالة وفاة,

جراء مضاعفات الفيروس في عموم محافظات اقليم كوردستان, بينما قامت المختبرات الصحية باجراء 9494 فحصا طبيا لتحديد المرض. وفيما يلي عرض تفصيلي بالموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم اقليم كوردستان: