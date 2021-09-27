الرئيس بارزاني شخصية عراقية وطنية كوردية ويستحق التقدير

أربيل (كوردستان 24)- في مقابلة خاصة مع كوردستان24 قال نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق بهاء الاعرجي " الرئيس بارزاني شخصية عراقية وطنية كوردية ومحل تقدير الجميع. ولعب دائما دورا مهما في انهاء الكثير من الخلافات بين قادة العراق".

واضاف الاعرجي: الكل يتذكر عندما قام الرئيس مسعود بارزاني في عام 2010 بدور رئيسي ومحوري في تشكيل الحكومة العراقية في أربيل بحيث كان مسار الكثير من مفاوضات تشكيل الحكومة و الاجتماعات المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية في مدينة أربيل وكنت انا بدوري مشاركا في هذه الاجتماعات,

وكان دور الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه الاجتماعات ايجابيا جدا وكان الهدف الاساسي للرئيس بارزاني لم شمل الاطراف العراقية في حكومة وطنية واحدة دون التفكير في الامتيازات الحزبية الضيقة للشعب لكوردي أو لحزبه.

وتابع بهاء الاعرجي بالقول: عندما يقول كاك مسعود ان الشراكة قد انتهت في العراق فهذا يعني انعدام الثقة وقد لايقصد الرئيس بارزاني هذا الوصف أو هذه الحالة بالتحديد لكنني أراه بهذا التوصيف وذلك لان لانعدام الثقة في العراق أسباب متعلقة ببعض التصرفات التي تقع على عاتق الحكومة العراقية,

ومنها ماتقع على عاتق الكتل المشاركة في الحكومة والجزء الاخر تقع على عاتق مسؤولي اقليم كوردستان.ونحن بدورنا لم نتعامل بروح عراقية بسبب الخطاب القومي وأسباب خارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق بهاء الاعرجي في المقابلة ان لايران تأثير واضح على بعض الكتل الشيعية وقد ينعكس هذا التأثير بشكل أو بآخر على الحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضا.

وبخصوص الحديث على استفتاء استقلال اقليم كوردستان قال الاعرجي: كلنا ضد موعد اجراء الاستفتاء لكن الاستفتاء كان مطلبا جماهيريا كورديا ومهما كانت النتائج لايجب أن يتحول اجراء الاستفتاء الى سبب لخلق العداوة بين الكورد والعرب مثلما حاول البعض.