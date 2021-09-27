أوميد خوشناو: أربيل العاصمة ترحب بفتح مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية

أربيل (كوردستان 24)- خلال افتتاح عدد من المصانع والصوامع في حدود محافظة اربيل العاصمة قال محافظ اربيل اوميد خوشناو " أربيل العاصمة ترحب بفتح مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية لتأمين الامن الغذائي للمواطنين في الاقليم والاعتماد على المنتجات الزراعية المحلية".

وأكد محافظ اربيل أوميد خوشناو أن بناء وافتتاح هذه المشاريع بداية جيدة لتأمين وتوفير فرص العمل للشباب وهذه التوجهات من أهداف الكابنة التاسعة في حكومة اقليم كوردستان.

وأضاف محافظ اربيل ان أربيل العاصمة فتحت أبوابها لمشاركة القطاع الخاص في بناء البلد وفق الضوابط والحصانة القانونية لشركات القطاع الخاص لذا نؤكد للمستثمرين وأصحاب الشركات ان الابواب مفتوحة ونحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم.

وأشار أوميد خوشناو انه وخلال شهر ونصف وبشكل يومي يتم وضع الحجر الاساس لبناء مشروع أو مشروعين في أربيل وذلك بدعم مجلس الوزراء في حكومة الاقليم.