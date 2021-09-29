باريس سان جرمان يتألق ويفوز على مانشستر سيتي 2- صفر

أربيل (كوردستان 24)- حقق باريس سان جرمان أول فوز له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تألق وتغلب على ضيفه مانشستر سيتي مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 2-صفر، من تسجيل إدريسا غاي في الدقيقة 8 وليونيل ميسي في الدقيقة 74.

وقدم فريق باريس سان جرمان أداء جيدا لدى استضافته مانشستر سيتي على ملعب "بارك دي برانس" أمام 45 ألف مشجع وفاز بنتيجة 2-صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كرة القدم.

وسجل إدريسا غاي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة فيما سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 74.

وكان الشوط الأول ممتعا بين فريقين لعبا بنية الهجوم وتسجيل الأهداف، وكان فريق مانشستر سيتي موفقا في البداية وضغط على منافسه باستحواذه على الكرة وبتبني تمريرات قصيرة ودقيقة. وسرعان ما وصل الخطر إلى مرمى دوناروما بعد تمريرة جميلة من كفين دو بروين لرحيم ستيرلينغ داخل المنطقة لكن الدفاع أبعد الكرة لضربة ركنية لم تثمر.

لكن باريس سان جرمان رد الجميل وهدد مرمى السيتيزنس بأول هجمة خطرة بدأت من ميسي الذي مرر بذكاء لكيليان مبابي لتنتهي اللقطة الجميلة بتسديدة قوية من إدريسا غاي داخل منطقة الجزاء أسكنها في زاوية مرمى الحارس إديرسون.

فبدأت ماكينة "بي إس جي" تتحرك، ما أحرج المدرب بيب غوارديولا على خط التماس، فراح يوجه تعليمات للاعبيه كي يركزوا أكثر أمام المرمى. وأثبت الثلاثي الضارب ميسي-نيمار-مبابي أنه عندما يتحرك وينشط فإن الخصم غالبا ما يجد نفسه محبطا محرجا.

هجمة مانشستر سيتي، المنتشر جيدا على خطوط الملعب، تمكن من خلق فرصة خطرة عن طريق رياض محرز الذي دخل منطقة الجزاء ليقدم تمريرة دقيقة لستيرلينغ لكن الحارس دوناروما العملاق أبعد الكرة بقبضة يد. واقترب لاعبو غوارديولا من إدراك التعادل في الدقيقة 27 بتسديدة لبرناردو سيلفا ارتطمت بعارضة مرمى باريس سان جرمان، وذلك بعد تمريرة جميلة من محرز لدوبروين الذي مرر بدوره لستيرلينغ فاسحا المجال أمام سيلفا.

ورد زملاء المغرب الدولي أشرف حكيمي بهجمة جميلة رائعة في الدقيقة 38 عن طريق مبابي الذي اخترق الدفاع ليمرر إلى أندير هريرا الذي سدد بقوة لكن الحارس إديرسون تصدى للكرة.

واستمرت نية مانشستر سيتي في الهجوم لأجل إدراك التعادل، فتلقى محرز تمريرة من هيرنانديز في الدقيقة 54 ليمرر بدوره بظهر المدافع منديس لدو بروين لكن تسديدة البلجيكي يتصدى لها دوناروما.

ورد الباريسيون بهجمة خطرة عن طريق ميسي الذي مرر الكرة لنيمار لينطلق البرازيلي صوب المرمى لكن عودة ووكر منعته من تسجيل الهدف الثاني.

وفي النهاية وإثر لقطة جميلة قادها فيراتي من الدفاع ثم مررها إلى نيمار فانتهت الكرة عند ميسي الذي تبادل الكرة مع مبابي ثم سدد في الزاوية مسجلا الهدف الثاني لباريس سان جرمان في الدقيقة 74.