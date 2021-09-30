أسعار الدولار مقابل الدينار في بداية تعاملات الخميس ببورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً أمام العملة المحلية في بداية تعاملات اليوم الخميس في بورصة أربيل وسائر أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147400 دينار

100 يورو = 171500 دينار

100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

100 ليرة تركية = 16750 ديناراً

100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار

دينار أردني واحد = 2070 دينارا

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 410000 دينار

مثقال عيار 21 = 362000 دينار

مثقال عيار 18 = 307000 دينار