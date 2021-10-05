سیاسة

القوات الأمنية تعثر على جثث وتضبط أعتدة في جبال حمرين

author_image سوار أحمد
العراق خلية الإعلام الأمني جبال حمرين داعش عتاد

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الامني ان القوات الأمنية عثرت على جثث لعناصر من تنظيم داعش، كما ضبطت أعتدة في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للخلية يوم الاثنين، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة حيث نفّذت قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر وفوج مغاوير الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية تفتيش وتطهير منطقة قرب تلال(حمرين) جنوب غربي محافظة كركوك".

واشار البيان الى ان العملية أسفرت عن العثور على ، ثلاث جثث لعناصر من تنظيم داعش، وكرين، حزام ناسف، عبوتين ناسفتين، شريط سلاح "بي كي سي"، مواد طبية"، مؤكدا "تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد".

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