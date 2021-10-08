إقبال كثيف على مراكز التصويت الخاص في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تشهد المراكز الإنتخابية في اقليم كوردستان اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا على عملية التصويت الخاص التي تسبق العملية الإنتخابية العامة بـ 48 ساعة، والتي يحق لـ 331 الف ناخب من القوات الأمنية والبيشمركة، المشاركة فيها.

وانطلقت عملية الاقتراع الخاصة في الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، في عموم العراق حيث سيدلي فيها مليونا و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، وذلك قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.

وتشمل عملية التصويت الخاصة في اقليم كوردستان، 225 الفا و851 ناخبا من القوات الأمنية والبيشمركة، بالإضافة إلى 105 آلاف و754 شخصاً من النازحين ونزلاء السجون.

وبحسب ما افادت وكالة انباء العراق فإن 715 مراقبا دوليا ينتشرون في جميع محطات الاقتراع، لمراقبة عملية التصويت.

ويتنافس المرشحون في هذه الانتخابات المبكرة، على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25 في المئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكورد الفيليين، ويبلغ عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة حيث يبلغ 60 بالمئة منهم سنا دون الـ 25، وفق احصاءات الأمم المتحدة.