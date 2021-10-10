انطلاق التصويت العام في الانتخابات التشريعية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت قبل قليل عملية التصويت العام للانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان وعموم العراق، وسط مشاركة مراقبين دوليين من الأمم المتحدة.

وفتحت صناديق الاقتراع عند تمام السابعة، وتغلق عند السادسة مساء بالتوقيت العراقي، في حال لم يجر تمديد التصويت وجاءت هذه الانتخابات كتنازل تقدمها السلطة لحركة احتجاجية غير مسبوقة اسفرت عن وقوع مئات الضحايا.

وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.

ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت لكن تتطلب المشاركة في عملية التصويت الإلكترونية والاختيار من بين 3240 مرشحاً، حيازة بطاقة بيومترية.

وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.