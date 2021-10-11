الكاظمي يعلن اعتقال "نائب البغدادي" في عملية استخباراتية

أربيل (كوردستان 24)- اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، اعتقال نائب ابو بكر البغدادي.

ونشر الكاظمي على موقع تويتر "في الوقت الذي كانت فيه عيون ابطالنا في القوات الامنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الاصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من اصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور ابو بكر البغدادي".

واعلن الكاظمي يوم أمس، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات المبكرة، أن الحكومة حققت "إنجازا أمنيا كبيرا"، ستعلن عنه الاثنين، دون أن يفصح عنه.