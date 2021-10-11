من هو "سامي العجوز" الذي اعتقلته القوات الأمنية العراقية؟

أربيل (كوردستان 24)- القت القوات الأمنية العراقية القبض على القيادي في تنظيم داعش جاسم محمد الجبوري والملقب بـ"سامي العجوز"، والمقرب من ابو بكر البغدادي.

من هو "سامي العجوز":

القيادي: سامي جاسم محمد عبدالله الجبوري.. الملقب سامي العجوز/ حجي حامد

السكن: الشرقاط قرية هيجل مشهد

مواليد 1973

اسم الأم: عائشة حسن ابراهيم محيميد .

بايع القيادي في تنظيم القاعدة ابو مصعب الزرقاوي سنة 2003 في شهر آب بعدها التقوا في قضاء الشرقاط في علوة مخضر الشرقاط، عمل آمر مجموعة من 10 افراد في قاطع الساحل الأيسر من الشرقاط و تدرب فكريآ على يد أبو أنس الشامي سوري الجنسية في قرية الحكنة، أعتقل سنة 2005 من قبل القوات الأمريكية وخرج من سجن بوكا سنة 2011 وخلال إعتقاله تعرف على قيادات مهمة في تنظيم القاعدة آنذآك ودرس العلوم الشرعية.

سكن في الموصل وعمل المسؤول الشرعي لجنوب الموصل وفي سنة 2012 التقى مع ابو بكر البغدادي في قضاء البعاج وأصبح أحد المقربين منه ونصبه مسؤول هيئة الإشراف العام للنقل والتنسيق بين الخلافة والمتنفذين الفاسدين العاملين في الجهات الحكومية وأيضآ تم تنصيبه وزير الصناعة و وبعدها وزيرآ للمالية وفي سنة 2015 تم تنصيبة وزير الركاز للخلافة .

لديه ستة اشقاء كانت لهم مناصب قيادية في تنظيم داعش.