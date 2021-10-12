سیاسة

طائرات مسيّرة تستهدف فصائل عسكرية في البوكمال

author_image سوار أحمد
سوریا المرصد السوري البوكمال طائرات مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال الواقعة قرب الحدود السورية-العراقية، مشيرا الى انه تم استهداف فصائل عسكرية في المنطقة.

وفي تقرير له يوم الاثنين، قال المرصد ان "طائرات مسيرة استهدفت فصائل عسكرية تابعة لإيران في منطقة البوكمال الواقعة قرب الحدود السورية-العراقية، بريف دير الزور الشرقي.

وافاد المصدر بأن القصف تسبب بوقوع سبعة انفجارات في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن الطائرات المسيرة واصلت التحليق فوق المناطق المستهدفة بعد القصف لمدة تزيد عن الساعة. ولم ترد أية معلومات عن حجم الخسائر.

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