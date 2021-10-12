سیاسة

"الديمقراطي الكوردستاني" يتقدم بشكاوى حول نتائج الانتخابات

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الثلاثاء، ان الحزب تقدم بـ 28 شكوى متعلقة بنتائج الانتخابات، في عدة مناطق في الاقليم وفي المناطق المتنازع عليها.

وقال مسؤول القسم القانوني في مؤسسة الانتخابات في "الديمقراطي الكوردستاني"، هوار محمد لكوردستان 24 "تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 28 شكوى في محافظات السليمانية وكركوك وحلبجة ونينوى، واليوم سيتم تقديم شكاوى أخرى".

واشار هوار محمد الى ان هذه الشكاوى تتعلق بحالات انتهاك وسرقة اصوات وتزوير، كما تتعلق بمنع فصائل عسكرية غير قانونية للناخبين، ليدلوا باصواتهم.

واضاف محمد "في محافظة السليمانية سنتقدم بشكاوى حول الدائرة الانتخابية الأولى والثانية وفي حلبجة وكمريان ايضا لدينا شكاوى وطعون بالنتائج."

واشار هوار محمد الى ان الاحصائيات التي لدى الحزب الديمقراطي تختلف عن التي أعلنتها المفوضية مؤكدا انه "في حال قبول الشكاوى فإن مقاعدنا ستزيد الى 34 أو 35 مقعدا برلمانيا.

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