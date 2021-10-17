الكاظمي: على النواب الجدد "إعادة ثقة العراقيين بالديمقراطية"

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي السبت النواب الجدد إلى "إعادة ثقة العراقيين بالديمقراطية".

وقال الكاظمي في كلمة له خلال حضوره حفلاً بمناسبة ذكرى المولد النبوي في بغداد، "اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، والناس اختارت من يمثلها، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد".

وأضاف أن "النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية".

وأعرب الكاظمي عن ثقفته بأن "أعضاء مجلس النواب الجديد سوف يضعون التجارب الماضية بسلبياتها وإيجابياتها أمام أعينهم وهم، يمارسون عملهم التشريعي".

وتابع "مرت الحكومة الحالية بظروف عصيبة من أزمات مالية واقتصادية وصحية المتمثلة بكورونا وعدد كبير من التحديات الأخرى، ولكننا تجاوزناها".

وقال "نحن أمام مرحلة جديدة نستلهم فيها كل العبر والدروس الماضية، وعلينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا، ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية، أو الشخصية، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء".