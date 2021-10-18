انطلاق أعمال الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق اليوم الإثنين، في جنيف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول صياغة دستور جديد لسوريا، لأول مرة منذ تسعة أشهر.

ومن المقرر أن تستمر هذه المحادثات حتى آخر الاسبوع، وتأتي في إطار جهود طويلة الأمد تبذلها الأمم المتحدة لتوحيد جميع مكونات المجتمع السوري في عملية واحدة لوضع دستور جديد، وإجراء انتخابات، وبناء سلام دائم بعد أكثر من عقد من الحرب.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، يوم الأحد، إن رئيسي وفدي الحكومة والمعارضة المشاركين في اللجنة الدستورية السورية اتفقا على صياغة دستور جديد.

واشار بيدرسن الى إن رئيسي الوفدين السوريين المشاركين، الذين التقى بهما لأول مرة في محادثات مسبقة، اتفقا على "التحضير والبدء في صياغة إصلاح دستوري".

وأضاف في حديث للصحافيين في جنيف إن المحادثات، وهي الجولة السادسة في غضون عامين والأولى منذ يناير/ كانون الثاني للجنة الصياغة، ستناقش "مبادئ واضحة"، من دون الخوض في التفاصيل.

ويترأس وفد دمشق أحمد كزبري فيما يترأس هادي البحرة وفد المعارضة، وفق ما افادت "بي بي سي".

وتتألف لجنة صياغة الدستور من 45 عضواً، 15 يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من منظمات المجتمع المدني، ولديها تفويض لوضع قانون أساسي جديد يؤدي إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وسترفع هذه اللجنة المصغرة بعد إنهاء اجتماعاتها تقريراً إلى لجنة موسعة تضم 150 عضواً، مكونة من خمسين عضواً عن كل من الأطراف الثلاثة.