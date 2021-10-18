بعد طرد دبلوماسييها.. موسكو تعلق نشاط بعثتها لدى الناتو

أربيل (كوردستان 24)- اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الاثنين، تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وإغلاق مكاتب الحلف في موسكو.

وأعلن لافروف الخطوات ردا على طرد حلف شمال الأطلسي ثمانية من أعضاء بعثة موسكو لدى الحلف بتهمة التجسس.

وقال لافروف للصحفيين في موسكو "بعد أن اتخذ الناتو إجراءات معينة، لم تعد الشروط الأساسية للعمل المشترك قائمة".

وأضاف الوزير الروسي أن موسكو ستعلّق عمل بعثتها الرسمية لدى الناتو في بروكسل، بما في ذلك ممثلها العسكري، اعتبارا من أول نوفمبر/تشرين الثاني تقريبا.

وكانت روسيا قد أغلقت أيضا مهمة الاتصال الخاصة بالحلف في السفارة البلجيكية في موسكو، والتي تم إنشاؤها في عام 2002، ومكتب معلومات الناتو الذي تم إنشاؤه في عام 2001 لتحسين التفاهم بين الناتو وروسيا.

وقال لافروف: "قلّص الناتو بالفعل اتصالاته ببعثتنا بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الحلف "غير مهتم بالحوار والعمل المشترك".

وأضاف: "لا نرى سببا للتظاهر بأي تغيير ممكن أن يطرأ في المستقبل المنظور".