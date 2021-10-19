في واقعة غريبة.. لص هندي يترك رسالة لأصحاب المنزل بعد سرقته

أربيل (كوردستان 24)- في واقعة غريبة، ترك لص رسالة لاصحاب منزل قام بسرقته في إحدى الولايات الهندية، وذلك بعد اصابته بالإحباط كونه لم يعثر على مقتنيات ثمينة بمنزل مسؤول حكومي.

وكتب اللص في رسالته لأصحاب المنزل، والتي تداولها كثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي: «لم يكن هناك نقود كثيرة، ما كان ينبغي أن تغلقوا الباب".

وقال المسؤول في مركز شرطة "كوتوالي" أومراو سينج، إن 30 ألف روبية نقدية وبعض المجوهرات سُرقت من منزل تريلوشان سينج غور، الذي يعمل حاليا كقاض فرعي في إحدى بلدات المنطقة.

وعلم تريلوشان سينج غور بالسرقة عندما عاد إلى منزله ليلة السبت، بعد غياب دام نحو أسبوعين، والجدير بالذكر أن كبار مسؤولي شرطة المنطقة يعيشون في نفس المنطقة التي وقع فيها هذا الحادث الغريب.

وقالت مصادر بالشرطة لوسائل الإعلام المحلية إن اللص استخدم على ما يبدو مفكرة وقلم الضابط الحكومي لكتابة هذه الرسالة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث ولا يزال جاريا لمعرفة المتهم.