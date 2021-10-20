الدولار ينخفض والمعدن الاصفر يسجل ارتفاعا في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا فيما ارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء، في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 172500 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 16000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2011 دينار
أسعار الذهب في تعاملات الأحد بإقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 422000 دينار
مثقال عيار 21 = 372000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار