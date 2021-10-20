الدولار ينخفض والمعدن الاصفر يسجل ارتفاعا في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا فيما ارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء، في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 172500 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 16000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2011 دينار

أسعار الذهب في تعاملات الأحد بإقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 422000 دينار

مثقال عيار 21 = 372000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار