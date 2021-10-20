الإمارات تستضيف مونديال الأندية مطلع 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الأربعاء، أن الإمارات ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في "مطلع العام 2022"، فيما تعهدت الإمارة الخليجية بتقديم نسخة استثنائية.

وخلال مؤتمر صحافي في زوريخ، قال إنفانتينو "لقد اتخذ القرار بإقامة كأس العالم للأندية 2021 في مطلع العام 2022. ومع انسحاب اليابان... ستكون الإمارات الدولة المضيفة".

ولفت إنفانتينو إلى أن الموعد الدقيق للبطولة سيحدد في وقت لاحق.

وسبق للإمارات أن استضافت هذه البطولة، في أعوام 2009، 2010، 2017، و2018.

وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم أعلن في التاسع من أيلول سبتمبر الماضي اعتذاره عن عدم استضافة كأس العالم للأندية في كانون الأول ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد إثر تفشي جائحة كورونا.

وسبق للأرخبيل أن استضاف هذه المسابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه.