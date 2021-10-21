وزير النفط العراقي: نتوقع قفزة بأسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربعين الأول والثاني من عام 2022، مع انخفاض المخزون العالمي إلى أدنى مستوياته.

ولفت عبد الجبار يوم الأربعاء، في مؤتمر للوزارة في بغداد، إلى أن الصناعة النفطية تمر اليوم بحالة انتعاش بعد ارتفاع أسعار النفط حاليا إلى مستوى 85 دولارا للبرميل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد رأى أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية مؤشر جيد لدعم الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2022.

وأظهرت بيانات أن الحكومة العراقية تدرس حاليا وضع موازنة اتحادية للبلاد لعام 2022 تعتمد سعر 50 دولارا للبرميل الواحد سعر أساس لدعم الموازنة الاتحادية وتخفيض مستويات العجز.