مجموعة فيس بوك تغير اسمها إلى "ميتا"

أربيل (كوردستان 24)- قررت مجموعة فيس بوك تغيير إسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه، وفق ما أعلنه رئيس المجموعة مارك زوكربرغ الخميس.

وستحمل مجموعة فيس بوك اسما جديدا وهو "ميتا"، وفق ما أعلنه رئيسها مارك زوكربرغ يوم الخميس. وجاء اختياره لهذا الاسم في خضم أزمة جديدة تواجهها المجموعة بعد تسريب وثائق، ألحقت أضرارا كبيرة بشعبيتها. و"ميتا" تعني "ما بعد" باللغة اليونانية القديمة، ما يوحي بأن "هناك ثمة أشياء ينبغي بناؤها" وفق رئيسها.

وستحافظ شبكة فيس بوك وتطبيق إنستاغرام وخدمة واتساب على أسمائها.

وقال زوكربرغ خلال مؤتمر للمطورين: "تعلمنا كثيرا من المشاكل المتعلقة بمسائل مرتبطة بالتواصل الاجتماعي والعيش ضمن منصات مغلقة، وحان الوقت الآن للاستفادة من كل هذه العبر للمساهمة في بناء الفصل الجديد".

وأضاف: "يشرفني أن أعلن أنه بدءا من اليوم سيكون اسم شركتنا ‘ميتا‘. رسالتنا تبقى هي نفسها وهي جمع الناس، فيما تطبيقاتنا وعلاماتنا التجارية لن تتغير".

واختار مؤسس شبكة فيس بوك التي اتهمتها موظفة سابقة بأنها تغلب الربح المادي على سلامة المستخدمين، اسم "ميتا" الذي يعني باللغة اليونانية القديمة "ما بعد"، ليظهر أن "ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها".

وتواجه فيس بوك أزمة جديدة بعدما سربت الموظفة السابقة فيها فرانسيس هوغن دراسات داخلية تظهر أن مسؤولين تنفيذيين في الشبكة كانوا على دراية بأن مواقع الشركة قد تؤذي بعض المستخدمين، ما عزز الدعوات في الولايات المتحدة إلى ضبط هذا القطاع.