انخفاض أسعار المعدن الأصفر في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- انخفضت اسعار الذهب في تداولات اليوم الأحد، فيما يراوح سعر صرف الدولار بمكانه أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 171500 دينار
100 جنيه إسترليني = 203200 دينار
100 ليرة تركية = 15700 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2010 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000 دينار