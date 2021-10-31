انخفاض أسعار المعدن الأصفر في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت اسعار الذهب في تداولات اليوم الأحد، فيما يراوح سعر صرف الدولار بمكانه أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 171500 دينار

100 جنيه إسترليني = 203200 دينار

100 ليرة تركية = 15700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2010 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار