سعر صرف الدولار والعملات العالمية في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سعر الدولار والعملات العالمية، واسعار الذهب، اليوم الأثنين، في اسواق اقليم كوردستان كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 171500 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 15500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2011 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار