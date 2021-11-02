جوتيار عادل: الحكومة خصصت 3 مليار دينار لتعويض المتضررين من الفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل ان حكومة الاقليم خصصت 3 مليار دينار لتعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة اربيل باقليم كوردستان.

وصوّت مجلس وزراء الحكومة الاتحادية بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على إرسال 200 مليار دينار لتمويل المرتبات الشهرية للعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان، وفق ما أفاد جوتيار عادل.

وأضاف إن بغداد قررت أيضا إرسال ثلاثة مليارات دينار لتعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت خلال الأيام القليلة الماضية محافظة أربيل.

واجتاحت السيول والفيضانات أجزاءً واسعة من عاصمة اقليم كوردستان اربيل يوم السبت الماضي، وتسبب بأضرار كبيرة في ممتلكات وبيوت المواطنين.

وأكد محافظ اربيل أوميد خوشناو عدم وجود خسائر في الارواح.