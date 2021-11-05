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سیاسة

"الديمقراطي الكوردستاني" يجتمع مع التيار الصدري في بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني التيار الصدري بغداد تشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الجمعة، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد.

ويجري وفد "الديمقراطي الكوردستاني" زيارة حالية الى بغداد بهدف إجراء مباحثات حول تشكيل الحكومة، مع الكتل السياسية العراقية.

وقال القيادي البارز في "الديمقراطي"، هوشيار زيباري في وقت سابق ان حزبه سيلتقي مع كافة الأطراف التي فازت في الانتخابات النيابية الاخيرة لاستطلاع الآراء والتفاوض لاحقا حول تشكيل الحكومة.

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعدا في البرلمان العراقي، في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي، فيما حصد التيار الصدري أكبر نسبة من المقاعد بحصوله على 73 مقعدا.

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