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سیاسة

مفوضية الانتخابات: ملف الطعون في مرحلته الأخيرة

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق مساء الجمعة عن الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة بغداد.

وقالت المفوضية في بيان إن عد وفرز المحطات جرى "بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت أن "نتيجة تدقيق هذه الأدلة سترفع إلى مجلس المفوضين لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وفي السياق نفسه سيشهد يوم غد السبت، النظر في محطات قُدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات ذي قار وكركوك وصلاح الدين ونينوى لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه، بحسب البيان.

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