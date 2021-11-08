الدولار ينخفض وسعر المعدن الاصفر يراوح بمكانه في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار فيما يراوح سعر الذهب في مكانه في بداية تداولات اليوم الاثنين، في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148350 دينار

100 يورو = 171500 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 15400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2012 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 433000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 325000 دينار