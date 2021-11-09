الدولار ينخفض بشكل طفيف في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار بشكل طفيف فيما يراوح سعر الذهب في مكانه في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148200 دينار
100 يورو = 172000 دينار
100 جنيه إسترليني = 201500 دينار
100 ليرة تركية = 15350 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2011 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 433000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 325000 دينار