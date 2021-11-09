اقتصاد

الدولار ينخفض بشكل طفيف في اسواق كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار بشكل طفيف فيما يراوح سعر الذهب في مكانه في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148200 دينار

100 يورو = 172000 دينار

100 جنيه إسترليني = 201500 دينار

100 ليرة تركية = 15350 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2011 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 433000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 325000 دينار

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