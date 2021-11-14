سیاسة

الرئيس بارزاني والسفير المصري لدى بغداد يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني السفير المصري اقليم كوردستان مصر

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني والسفير المصري لدى العراق، وليد محمد اسماعيل اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لسفير مصر لدى بغداد وليد محمد اسماعيل والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء سلط الجانبان الضوء على العلاقات التاريخية التي تربط بين شعب كوردستان والشعب المصري.

واكد الرئيس بارزاني والسفير المصري على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنانية على كافة الاصعدة، خصوصا الاقتصادية والثقافية.

واشاد السفير المصري بثقافة التعايش والتسامح الديني الموجودة وحالة الاستقرار في اقليم كوردستان.

وتناول اللقاء التهديدات الارهابية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.

 

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