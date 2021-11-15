صربيا تهزم البرتغال على أرضها وتبلغ النهائيات على حسابها

أربيل (كوردستان 24)- صعق المنتخب الصربي نظيره البرتغالي في عقر داره وأسقطه 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الاخيرة ليبلغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويترك زملاء كريستيانو رونالدو في مهمة شاقة لخوض الملحق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة الاخيرة من المجموعة الاولى للتصفيات الاوروبية.

وكان التعادل يكفي البرتغال لبلوغ مونديال قطر، إلا أن هدف البديل ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 حرمها ذلك، بعد أن افتتح ريناتو سانشيس التسجيل (2) فيما عادل دوشان تاديتش للضيوف (33).

وتصدرت صربيا برصيد 20 نقطة مقابل 17 للبرتغال لتلحق بالبرازيل، أولى المتأهلات عن منطقة أميركا الجنوبية، وقطر المضيفة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا التي تأهلت في الامسية ذاتها بعد فوزها على السويد 1-صفر.

ويتحتم على البرتغال بطلة أوروبا 2016 خوض ملحق تأهيلي اعتبارًا من آذار/مارس المقبل لتعرف إذا ستبلغ النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، إذ يسعى رونالدو للانضمام الى النادي المغلق للاعبين الذين خاضوا خمس نهائيات لكأس العالم أمثال الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والألماني لوثار ماتيوس.